Lastig oefenexamen op Kompaan College? Stuur screenshot naar docent en je krijgt uitlegfilmpje: ‘Winst voor het onderwijs’

Willemsen maakte even een rondje langs de docenten, met de vraag wat hen opvalt rondom de eindexamens die nu beginnen. ,,Ze zeiden allemaal onmiddellijk dat het zo mooi is dat leerlingen via Teams nog even een vraag stellen over iets dat ze niet snappen. Corona was in veel opzichten een zorg, maar nu zien we ook het goede dat corona gebracht heeft.”