Leerling gewond bij steekincident op schoolplein in Warnsveld

Het incident gebeurde volgens rector Erwin Lutteke aan het einde van de middag. ,,Er kwamen twee jongens van buitenaf bij ons op het schoolplein en zij zijn ook even de school in geweest. Vervolgens liepen zij met een leerling van ons weer naar buiten en ze leken elkaar te kennen.”

Ruzie

Op het schoolplein ging het vervolgens mis. ,,Er is blijkbaar is voorgevallen waardoor er een ruzie is ontstaan. Uiteindelijk is onze leerling toen aan zijn hand gewond geraakt.”

Quote We zullen het er maandag ook met de leerlingen over hebben Erwin Lutteke, Rector Isendoorn College Warnsveld

,,Dat was wel even schrikken”, zo stelt Lutteke. De politie is vervolgens door de school ingeschakeld. ,,Onze eerste zorg ging natuurlijk uit naar de leerling, die door de conciërge is verbonden. De verwondingen leken mee te vallen, maar hij is voor de zekerheid nog even langs de huisarts geweest. Ook zijn de ouders van de leerling op school geweest.”

Dader

Volgens Lutteke is er een dader in beeld. ,,Maar hoe dat precies zit, weet de politie. We hebben camera's op het schoolplein hangen die alles hebben vastgelegd.”

Op het moment van het incident waren er volgens de rector niet veel leerlingen aanwezig. ,,Het was het einde van de middag, maar er zullen ongetwijfeld wat leerlingen zijn die het gezien hebben. We zullen het er maandag ook met de leerlingen over hebben.”

Een woordvoerder van de politie kon het incident vrijdagavond wel bevestigen, maar er verder geen informatie over geven.