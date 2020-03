Leerlingen Baudartius College Zutphen zien buitenlandse trip aan hun neus voorbij gaan vanwege coronavirus

Baudartius College cancelt twee meerdaagse reizen, naar de Ardennen (volgende week) en Rome (eind maart). Ook enkele eendaagse stedentrips (onder andere naar Brussel en Keulen) die voor volgende week waren gepland, gaan voorlopig niet door. Rector Nadine Kuipers: ,,We hebben iedereen ingelicht en proberen onze trips nu om te boeken naar het einde van dit schooljaar of het begin van het nieuwe schooljaar. Als we de reizen definitief schrappen, zijn we veel geld kwijt. Dan praten we over meerdere tienduizenden euro's.’’