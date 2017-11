Leerlingen De Zonnewende tekenen voor wereldvrede

videoHartjes, duiven en vredestekens alom in groep 6 van De Zonnewende in Zutphen. Wie maakt de mooiste poster?

'Het maakt niet uit wat je gelooft of hoe je eruitziet, het gaat om wie je bent.' Met een poster met deze tekst erop won Lupa Aalsma (11) gisteren de derde prijs in de Vredesposterwedstrijd. Lupa zit op vrije school De Zonnewende, de enige school in Zutphen die zich dit jaar had ingeschreven. ,,Dat worden er volgend jaar vast meer", zegt Josien Fokkinga van de Zutphense afdeling van de Lionsclub, initiatiefnemer van de tekenwedstrijd.

Uit Amerika

De twee groepen zes die De Zonnewende rijk is, hebben zich voor de prijsuitreiking verzameld in een van de lokalen. Fokkinga vertelt waarom ze de Engelse term Peace Poster Contest gebruikt: ,,Er doen scholen over de hele wereld aan mee. Het idee voor de wedstrijd komt uit Amerika."

Lupa schreef nog twee Engelse zinnen op haar werkstuk: 'Love is the key to peace' en 'Everybody is the same'. Ze tekende een hartje, een vredesduif en het beroemde vredesteken. ,,Kijk", zegt Lupa, ,,dat tekende ik het eerst (ze wijst op het rode hartje) en daarna heb ik de rest van de poster een beetje ontworpen."

Vredesteken

Net als Lupa houdt Peer van O. - zijn kunstenaarsnaam - veel van tekenen. En ook hij vindt vrede een belangrijk thema. ,,Als er geen vrede is, dan is het niet fijn. Oorlog, daar heb je helemaal niets aan", zegt Peer (11). Het vredesteken en de vredesduif heeft hij eveneens afgebeeld. En een Engelse tekst: 'Peace will always win'. ,,De poster van Peer heeft iets heel eigens", zegt jurylid Jet Rotmans, die de winnaars bekendmaakt.

Sam Polman

And the winner is... Sam Polman! Hij heeft een groot rood hart getekend, omringd door vlaggen van een kleine 50 verschillende landen. Vredestekens sieren zijn poster op en, zes keer, dat ene woord: peace. Sams tekening gaat door naar de districtswedstrijd, en maakt daarna kans op een landelijke en vervolgens internationale beoordeling.

,,Ik had echt niet verwacht dat ik zou winnen", zegt Sam (12). Al vindt hij het uiteraard erg leuk. En helemaal toevallig is het misschien toch niet. ,,Tekenen is iets wat ik heel graag doe en dat weet de meester. Ik heb van de meester speciaal een groot schrift gekregen om te tekenen." Groot genoeg voor een prachtige poster.