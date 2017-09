Leerlingenaantal Staring College omlaag, elders ook groei

Minder beklemmende regels in Zutphen rondom werk en inkomen

13 september Met minder regels meer mogelijk maken. Dat is wat het college van burgemeester en wethouders in Zutphen wil bereiken als het gaat over zaken rondom werk en inkomen. Het voornemen is om bijna 40 procent aan lokale regels rondom de Participatiewet te schrappen. Om daarmee de focus te leggen op wat wél mag, in plaats van wat niet.