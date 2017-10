Leestenaren boos over geluidsoverlast van recycleplein

'Heit al geheurt' maakt comeback in Hanzehof

18 oktober Het Zutphens is een stadsdialect dat langzaam uitsterft. Dit tot verdriet van Frans Velthuis en Rob van Druten. Twee ras-Zutphenezen die ooit het satirische, cabareteske (actualiteiten)programma Heit al geheurt maakten voor stadszender Berkelstroom TV. Met de toevoeging is bek ('is terug') maakt Heit al geheurt in september 2018 een rentree. In de theaterzaal van De Hanzehof, met een avondvullende cabaretvoorstelling, grotendeels in plat-Zutphens.