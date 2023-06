Legaal ‘hangen’ op hondenlosloopveld: nieuw jeugdhonk Zutphen geopend

Inwoners Noord- en Oost-Gelderland voelen zich minder gezond: ook mentale gezondheid onder druk

Steeds minder zijn positief over hun eigen gezondheid. Dat percentage is in twee jaar tijd flink gezakt. Ook in Noord- en Oost-Nederland daalde dat percentage, al ervaren de mensen hier hun gezondheid als iets beter dan in de rest van het land. Toch ervaart nog geen driekwart de eigen gezondheid als goed of zeer goed.