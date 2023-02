Lege schappen in buurtsuper De Hoven, maar ‘de winkel van de vergeten boodschappen’ blijft misschien toch open

Filevor­ming bij beschadig­de brug in Lochem: gemeente neemt nieuwe maatrege­len

Verkeerslichten die nog geen twee weken geleden zijn geplaatst bij de door betonrot aangetaste Reudinkbrug in Lochem, zijn woensdag alweer weggehaald. De reden: de tijdelijke maatregel had onbedoeld lange files tot gevolg. De gemeente Lochem probeert nu noodgedwongen op andere wijze de brug te ontzien. ,,Het is gelukkig al een stuk rustiger.”