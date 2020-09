Lenie (93) uit Zutphen zag neergeschoten Nieuw-Zeelandse piloot één keer, 76 jaar later verzorgt ze nog steeds zijn graf

Verwarde vrouw uit Warnsveld wilde aandacht en stak daarom de douchegor­dijn in brand

17 september Het ging op niet zo lekker met de 58-jarige A.S. uit Warnsveld op 4 juni. Ze zat met ernstige psychiatrische problemen in kliniek De Meent (van GGNet in Warnsveld) en voelde zich onveilig. Om aandacht te trekken van haar begeleiders, draaide de vrouw keiharde muziek. Toen de elektriciteit werd uitgezet, stak zij haar badkamer in brand.