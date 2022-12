Letse man (42) zit uren bibberend op een bankje in Zutphen, politie grijpt in

Nog een paar penthouses te koop: bouw van drie woontorens Noorderha­ven Zutphen van start

De bouw van drie nieuwe woontorens in Zutphen gaat van start. Het gaat om het laatste grote bouwproject in de nieuwe wijk Noorderhaven. Meestal wordt met de bouw gewacht tot 70 procent van de woningen verkocht is. Nu is de helft verkocht en kiest aannemer Heijmans ervoor om toch al van start te gaan.

