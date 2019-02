Leven van gezin uit Zutphen op de kop na brand: ‘Stel dat mijn man 5 minuten later wakker was geworden’

videoVan haar woning in de binnenstad van Zutphen is weinig meer over. Haar man is er gelukkig zonder grote kleerscheuren vanaf gekomen. Erna Boswinkel zat maandag in een rollercoaster nadat haar woning aan de Laarstraat volledig uitbrandde.