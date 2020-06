Levensgevaarlijke provinciale weg tussen Zutphen en Ruurlo gaat voor bijna 2 miljoen euro op de schop

Politie houdt man en vrouw na rooftocht aan op A1 met zakken vol kleding in auto

6:59 Het begon met een diefstal bij Zeeman in Eerbeek en eindigde met een aanhouding op snelweg A1. De politie trof maar liefst vijftig vuilniszakken vol kleding aan in de auto van een man en vrouw, die na Eerbeek dinsdag ook nog even op een winkelcentrum in Zutphen waren geweest.