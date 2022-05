Lezing Jolande Withuis over Jeanne Bieruma Oosting in Zutphen

Jolande Withuis, schrijfster van de biografie Geen tijd verliezen, Jeanne Bieruma Oosting 1898-1994 , geeft op zondagmiddag 22 mei een lezing over deze kunstenares bij Museum Henriette Polak in Zutphen.

In Museum Henriette Polak is tot en met 21 augustus een grote overzichtstentoonstelling te zien over het leven en het werk van Jeanne Oosting. Deze kunstenares, Friezin van geboorte, woonde en werkte afwisselend in Friesland, Gelderland, Parijs en Amsterdam. Als kind woonde ze jarenlang op De Cloese bij Lochem, op latere leeftijd afwisselend in Almen en Amsterdam. Vanuit Almen bezocht ze geregeld de stad Zutphen en Museum Henriette Polak. Bij de oprichting van het museum in de jaren zeventig was ze nauw betrokken en haar werk is ruim vertegenwoordigd in de collectie.

Jolande Withuis hoopt dat de biografie aanzet geeft tot een hernieuwde belangstelling voor deze veelzijdige kunstenares. Dankzij haar onderzoek kan het werk van Jeanne Oosting voor het eerst worden belicht vanuit een biografische context én vrouwen-historisch perspectief. Oostings leven is getekend door de toenmalige ideologie over de seksen. Nadat ze zich had ontworsteld aan haar conservatieve milieu, werd ze ook als kunstenares geconfronteerd met de nodige vooroordelen.

Over Jolande Withuis

Jolande Withuis is sociologe, feministe en schrijfster. Haar boeken zijn veelvuldig bekroond. Voor de in 2008 verschenen biografie van verzetsman Pim Boellaard ontving zij de Grote Geschiedenis Prijs 2009 en de Erik Hazelhoff Biografieprijs 2010. Haar bestseller Juliana: Vorstin in een mannenwereld werd genomineerd voor de Brusseprijs en de Nederlandse Biografieprijs. In 2018 verscheen het autobiografische Raadselvader.

Kaarten voor de lezing kosten 12,50 euro. Bestellen kan via museazutphen.nl/jolandewithuis. Na afloop van de lezing is er gelegenheid voor belangstellenden om vragen te stellen en exemplaren van genoemde biografie te laten signeren. Het boek, dat afgelopen najaar verscheen bij De Bezige Bij en lovende kritieken heeft ontvangen, is te koop in de museumwinkel. Aanvang 14.00 uur, inloop vanaf 13.45 uur, ontvangst met koffie en thee.