Lichaam gevonden bij IJsselbrug in Zutphen

De Broodbode vestigt zich in Zutphen

12:13 De Broodbode heeft met ingang van 1 maart een vestiging in Zutphen. De broodjeszaak opent dan haar deuren in een pand aan de Laarstraat 12, tegenover keurslager Van Dam. Het concept voor De Broodbode is ontwikkeld door Bob van der Velde, die er in 2009 mee begon in Enschede.