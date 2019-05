Lichaam gevonden in de IJssel in Zutphen, vlakbij auto vermiste Nico Nijman

In de IJssel tussen Brummen en Zutphen heeft de politie vanmiddag een lichaam gevonden. Het is niet bekend of het om de vermiste Zutphenaar Nico Nijman gaat. Het lichaam lag in het water, in de buurt van de auto van Nijman, die sinds woensdag 24 april spoorloos is.