Licht op groen voor zorgappartementen in voormalig Rabopand Zutphen

Reeverpop wil uit illegali­teit na afblazen vierde editie

26 augustus Het muziekfeest Reeverpop in Harfsen is zaterdagavond na een klacht over geluidsoverlast voortijdig afgeblazen. Om volgend jaar de vijfde editie te kunnen houden, gaat de organisatie een vergunning aanvragen. ,,We willen niet dat we weer te vroeg moeten stoppen”, zegt Willem Veeneman.