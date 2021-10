Liever parkeergeld betalen bij landgoed Hackfort in Vorden dan auto stallen aan de rand van de natuur

Honderd jaar Italiaans ijs in het hart van Deventer: ‘Ik hou van de hectiek in de salon’

6 oktober Banana Roma, Bella Estate, Fragola Speciale: Italiaans ijs is niet meer weg te denken uit het straatbeeld. Een eeuw geleden kwamen de eerste Italiaanse ijsmakers naar Nederland. Talamini opende een decennium later in Deventer haar deuren en drukt sinds jaar en dag een stempel op de stad. ,,Je kunt Talamini niet uit Deventer halen en mij ook niet.”