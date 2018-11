LIVE: Overvallers op oud-ijzerhandelaren voor de rechter

Gemeente­raad Zutphen stemt in met ingrijpen­de bezuinigin­gen

5 november De gemeenteraad in Zutphen gaat akkoord met de begroting voor 2019 en daarmee ook met ingrijpende bezuinigingen tot en met 2022. Het is de bedoeling om in 2019 meer dan 13 miljoen euro te besparen en ook in de jaren daarna flink te snijden. Mensen met een minimuminkomen zullen dat merken, ze kunnen op minder ruime sociale regelingen van de gemeente rekenen.