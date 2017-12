'Lochem kan niet zonder energie van windmolens'

Dat blijkt uit een rapport dat adviesbureau Greenhouse Advies heeft gemaakt in opdracht van de gemeente. Realisatie van de energiedoelstelling verloopt moeizaam in Lochem. Om klimaatneutraal te zijn wil Lochem dat alle energie die in de gemeente wordt verbruikt, in 2030 op duurzame wijze lokaal wordt opgewekt. Vorig jaar werd pas 2,2 procent van de totale elektriciteitsbehoefte op duurzame wijze lokaal opgewekt, door bijvoorbeeld zonnepanelen. Een adviesbu-reau heeft nu in opdracht van de gemeente Lochem twee scenario's uitgetekend om er meer gang in te krijgen. Het onderzoeksbureau zoekt het in een mix van windturbines, zonnepanelen, biomassa en waterkracht. Als Lochem z'n huidige ambitie wil waarmaken, moeten in 2030 in totaal twintig windturbines in de gemeente staan. Nu staat er nog niet één.

Tempo

Daarnaast is een scenario bedacht waarbij het tempo iets lager ligt. In dat scenario is 2050 de stip op de horizon. Daarmee zou Lochem voldoen aan het klimaatakkoord dat in 2015 bij de klimaattop in Parijs is gesloten. Als die lijn wordt gevolgd zouden er in 2030 negen windturbines moeten staan en in 2050 achttien. Dat zijn dan windmolens met een ashoogte van 120 meter en een zogenoemde tiphoogte (punt van de wieken) van 170 meter. Het adviesbureau suggereert om in eerste instantie te koersen op acht windturbines in 2026. Dat past immers in beide scenario's. In beide scenario's is zo'n 100 à 110 hectare aan zonnevelden nodig.

Geen keus