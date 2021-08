Lochemers kunnen voor 15 euro boeren klimaatvriendelijker laten werken (en het landelijke uitzicht verbeteren)

Toerisme is ondanks matige weer booming in Salland, Deventer en Achterhoek: ‘Het is dit jaar gewoon idioot druk’

9 augustus Het is grijs, grauw en af en toe komt het met bakken uit de hemel. Toch stralen hotel- en campingeigenaren als nooit te voren. Mede door coronarestricties vieren Nederlanders meer en meer vakantie in eigen land. Tel daarbij de buitenlandse toeristen op, en het zijn drukke tijden voor de ondernemers. ,,Je ziet nu echt dat het toerisme terug is, met name het Duitse toerisme’’, zegt Timon Bril, eigenaar van Huis Vermeer in Deventer.