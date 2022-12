Lokale politiek kiest voor jongerenraad: symboliek of echt nuttig? ‘Geen groepje vwo’ers met ouders als raadslid’

Dit gaat Zutphen doen om lhbti’ers zich meer thuis te laten voelen: ‘Het is nu echt tijd’

Zutphen stelt een regenboogagenda op voor de komende jaren. Een plan van aanpak hoe de acceptatie van lhbti’ers moet worden verbeterd. Het moet er voor zorgen dat lhbti’ers zich meer thuis voelen in de gemeente. De afgelopen jaren was daar juist veel om te doen in regenbooggemeente Zutphen. „Er zijn fundamentele veranderingen nodig.”

26 november