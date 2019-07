Lust en lol

Vanuit hier wordt de mogelijke record hitte in Nederland op de voet gevolgd. Of dat warmterecord van 38,2 graden uit 1944 in Warnsveld verbroken gaat worden is zogenaamd de hele dag de vraag, terwijl de weerapp alleen in Brummen en Zutphen al 40 graden laat zien. Vorig jaar was het in Zutphen ook al veertig graden, alleen viel het toen op een andere dag, dus ik begrijp de commotie niet helemaal.