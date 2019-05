Luuk Nengerman uit Zutphen bewondert oud-klasgenoot Duncan Laurence: ‘Knap wat hij heeft bereikt’

Nengerman en Duncan zaten tien weken lang elke zaterdagochtend bij elkaar in de klas. ,,Het waren lessen van twee uur waarin we veel theorie voor onze kiezen kregen. We hebben eenmaal samengespeeld tijdens een liedje, ik weet niet meer welke song dat was. En we hebben een paar keer met elkaar zitten te praten. Nadat ik stopte met de Rockacademie, heb ik Duncan niet meer gesproken. Hij heeft zich uitstekend ontwikkeld en ik vind het knap dat hij met een goede stem en een sterk liedje kaarsrecht overeind is gebleven op het Songfestival, dat toch een beetje een poppenkast is. Dat is een ongekende prestatie.’’