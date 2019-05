Station Zutphen, dinsdagochtend even voor zeven uur. De anders zo levendige stationshal is compleet uitgestorven. Nou ja, compleet, er is iemand aan het dweilen en er lopen wat NS-medewerkers rond. Reizigers zijn er niet te bekennen. Behalve één jongeman, die incheckt voor de trein die hem naar station Brummen zou moeten brengen. Maar die trein die komt niet. ,,Maar echt, rijdt die trein vandaag niet?’’ Even later, bij de ingang van het station staat Jean te peinzen. Wat nu? ,,Tja, ik was het compleet vergeten. Ik had ook niet verwacht dat deze staking de hele dag zou duren.’’