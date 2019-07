Maarten van Rossem: waarom wil iedereen toch in Zutphen wonen?

Na afloop waren de van Rossems erg te spreken over de Hanzestad. ,,Al met al vond ik Zutphen een bijzonder aangename stad”, aldus Vincent. ,,Ik ben net verhuisd, maar anders zou ik serieus over Zutphen nadenken.” Maarten: ,,Nou, een groter compliment is bijna niet mogelijk.”

Aardig

Sis wilde, zoals wel vaker, vooral even de menselijke kant belichten ,,Het is opvallend hoe ontzettend aardig en behulpzaam de mensen hier zijn. Verder is het een prachtig stadje met veel mooi aangelegd groen en fraaie tuinen. Ik ben vooral jaloers op de stokrozen.” Museum MORE was voor haar de meest positieve verrassing. ,,Schitterend gebouw ook. En Zutphen is zo heerlijk rustig, wat hoor je hier nou?”

Bom ontploft

Maarten: ,,Iedereen die ik gesproken heb, die niet in Zutphen woont, zou dat wel willen. Het raadsel is dus, waarom wil iedereen in Zutphen wonen? En waarom doen ze het niet? Tenminste de meesten niet. Na een lezing hier in Zutphen liep ik destijds terug naar station, het was uitgestorven. Was er een bom ontploft? Waar is iedereen?, dacht ik. Zutphen is ’s avonds toch wel erg stil. Misschien is dat dan wel de oplossing van het raadsel.”

Van woensdag tot en met vrijdag trok het drietal met cameraploeg door Zutphen. Op de eerste dag waren er onder meer opnames bij de Kanonsdijk, de Walburgiskerk, het Stedelijk Museum en rond het Stationsplein. Dag twee stond in het teken van Museum MORE, de Oudewatertoren, de Drogenapstoren en de Wijnhuistoren. Op de laatste draaidag werd nog de kerktoren beklommen.

Nieuwe seizoen