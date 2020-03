Maartje (40) uit Zutphen was bang voor pindakaas: ‘Ik durfde het niet aan te raken of in huis te hebben’

Eindelijk goed financieel nieuws voor Zutphen: miljoenen­mee­val­ler

11 maart Eindelijk eens positief financieel nieuws voor Zutphen. De gemeente kan toch nog rekenen op een meevaller van 5,7 miljoen euro. Wethouder Harry Matser is in zijn nopjes ,,Dit is erg fijn want we hebben nu een betere buffer om bijvoorbeeld tegenvallers in de jeugdzorg op te vangen.’’