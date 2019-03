Maat is vol voor dorpsvereniging na grote brand bij Attero Wilp: ‘Hoe vaak gaat dit nog gebeuren?’

Volgende week woensdag zit de dorpsvereniging om de tafel met Attero. ,,Daar willen we onze zorg uiten’’, zegt voorzitter Hans de Haan. Daags na de brand heeft Algemeen Belang meteen gevraagd of er dan ook iemand van de directie aanwezig kan zijn. Normaal gesproken zit die niet aan tafel, maar De Haan vindt dat nu wel noodzakelijk. ,,Mensen zijn ongerust’’, zegt hij. ,,Bij zo'n brand komt van alles over de omgeving. Mensen vragen zich af wat daar in zit. Het is telkens raak bij dit soort bedrijven, overal. Hoe vaak gaat dit nog gebeuren?’’

Mandaat

Het gesprek van 13 maart stond al op de agenda. Algemeen Belang Wilp Achterhoek praat periodiek met Attero. Die gesprekken verlopen volgens De Haan ‘in goede verhoudingen‘ en ‘constructief‘. Maar wel anders. ,,Acht, negen jaar geleden, toen het nog de Veluwse Afval Recycling was, had je nog overleg met de directeur. Als er iets aan de hand was, zat er nog wel iemand bij die beslissingsbevoegd was en meteen maatregelen kon nemen. Inmiddels zitten we met mensen aan tafel die ongetwijfeld goede bedoelingen hebben. Maar wij kunnen niet direct aangeven bij iemand die het mandaat heeft, wat er moet gebeuren in onze ogen.’’