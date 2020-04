Maatregelen om het doodspuiten van weilanden in Zutphen te voorkomen

Interactieve kaart Zutphen gaat in gesprek met kunste­naars en andere cultuurma­kers over toekomst in de stad

21 april Nog voor de zomer kunnen kunstenaars en andere cultuurmakers in de gemeente Zutphen een gesprek verwachten met de gemeente over huisvesting in de stad. Wethouder Mathijs ten Broeke mist een beleid voor deze beroepsgroep. ,,Dat is hard nodig.’’