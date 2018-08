Machinist pakt spoorloper bij Zutphen in de kladden

Asbest vrijgeko­men bij brand in histori­sche boerderij in Zutphen

13 augustus Er is asbest vrijgekomen bij de boerderijbrand aan de Bronsbergen in Zutphen, waarbij in de nacht van zondag op maandag vier geiten levend zijn verbrand. Vanmiddag wordt de omvang van de vervuiling door een asbestsaneringsbedrijf in kaart gebracht en een begin gemaakt met de verwijdering ervan.