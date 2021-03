Man (30) uit Zutphen aangehouden na dreiging met terrorisme

Weer minder doden dan verwacht: sterftecij­fer daalt flink in Flevoland

12 maart Voor de tweede week op een rij zijn er minder sterfgevallen dan verwacht voor deze periode. In week 9 (1 tot en met 7 maart 2021) overleden naar schatting 3089 mensen, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) op basis van de voorlopige sterftecijfers per week. Dat zijn minder sterfgevallen dan verwacht en het zijn er ook minder dan in de week ervoor, toen het er 3175 waren.