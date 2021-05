Man (38) uit Zutphen aangehouden nadat hij man en vrouw in hun woning neersteekt

Zutphen wil deze zomer Kerkpad verleggen zodat wandelaars boze boer kunnen mijden

19 mei De gemeente Zutphen wil een veelgebruikte wandelroute over het Kerkpad in Zutphen deze zomer verleggen. Hiervoor is een omgevingsvergunning verleend. De wandelroute loopt dan niet meer over het terrein van boer Hans van S. Hij is onlangs veroordeeld voor het bedreigen van wandelaars. Het college hoopt toekomstige confrontaties zo te voorkomen.