Man aangehouden bij brandje in appartement in Eefde

Bruiloft Tesca en Alex levert Deventer Ziekenhuis bijzonder cadeau op: ‘Weet als geen ander hoe waardevol het kan zijn’

Geen cadeaus graag. Liever geld, voor een goed doel. De gasten op de bruiloft van Tesca Vlaskamp en Alex de Bert uit Gorssel gaven gul: medio juni kwam er ruim 3.000 euro binnen. Die knaken werden omgezet in knuffelbeestjes voor kinderen in het Deventer Ziekenhuis. Zij krijgen dankzij het kersverse bruidspaar een vosje om tegen zich aan te drukken. Zoals Tesca in hetzelfde ziekenhuis ooit lange tijd een knuffelbeer tegen zich aan drukte.

18 juli