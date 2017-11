Man betrapt bij woninginbraak in Zutphen

Werk IJsselkade Zutphen niet vlekkeloos, wel op schema

3 november Nog twee weken wachten en dan kan het doorgaande verkeer in Zutphen eindelijk weer over de IJsselkade. Tijdelijk althans, want na een korte winterstop wordt de weg waarschijnlijk op 22 januari weer afgesloten voor doorgaand verkeer om pas in juni open te gaan. Niet dat er tijdens de winterstop niet gewerkt wordt aan de kade; op het lagere kadedeel tussen Bult van Ketjen en Kattenhavesluis is de klus voorlopig nog niet geklaard.