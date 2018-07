Man die brand veroorzaakte bij Zutphens tankstation niet aangehouden

video & update Brand Zutphens tankstati­on: persoon wilde gasflessen vullen met lpg-installa­tie

14:37 In Zutphen heeft vrijdagochtend korte tijd brand gewoed bij een tankstation aan de Warnsveldseweg, aan de rand van een woonwijk. De brand is ontstaan in een Volkswagen-camperbusje, nadat de bestuurder hiervan gasflessen wilde vullen via de lpg-installatie. Hierna sloeg de brand over op de lpg-zuil. De bestuurder is gewond geraakt.