Man heeft zich verslapen en rijdt al bellend over tenen verkeersregelaar: ‘Allemaal theater’

Producer Gordon Groothedde over breuk Nick & Simon: ‘Zag het niet aankomen, maar heel begrijpe­lijk’

Hij is de drijvende kracht achter Nick Schilder en Simon Keizer: Gordon Groothedde uit Zutphen. Al zestien jaar is hij verantwoordelijk voor de sound van het succesvolle Volendamse zangduo. In april volgend jaar houden ze ermee op. ,,Na zoveel jaren is het heel normaal dat je een keer wat anders wilt. Dat is menselijk.”

31 augustus