Man helpt groep meisjes en wordt mishandeld bij station in Zutphen

Een man die een groepje meisjes te hulp schoot dat lastig werd gevallen, is maandagmiddag even voor half vier mishandeld bij het NS-station in Zutphen. De belager van de meisjes gaf het slachtoffer een knietje in zijn gezicht. Daarna is de dader gevlucht.