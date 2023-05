Man krijgt black-out, ramt lantaarnpalen en komt bovenop rotonde in Zutphen tot stilstand

Van kroegoptre­den naar doorbraak; hoe Zutphen en Lochem theaterta­lent gaan opsporen

Spelen in een schouwburg is niet voor iedere artiest weggelegd. Veel talentvolle bandjes, cabaretiers, dansers en dichters blijven vaak onontdekt buiten de familiaire kring of het kroegencircuit. De theaters in de regio willen die ‘onbekende culturele parels’ een podium bieden en op weg helpen. Theater Hanzehof in Zutphen, Schouwburg Lochem en Orpheus Apeldoorn slaan daarvoor de handen ineen.