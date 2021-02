Man loopt hoofdwond op bij burenruzie in Zutphen

Broers doen grootste sportauto­fa­briek van Nederland in Zutphen van de hand: ‘Het werd te groot voor ons’

16 februari Burton Car Company is te groot geworden voor de broers Iwan en Dimitri Göbel. Ze verkopen hun sportautofabriek in Zutphen voor miljoenen. ,,We krijgen nu weer de tijd om met dingen bezig te gaan waar we goed in zijn.’’