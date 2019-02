Man met brandwonden in ziekenhuis na sprong van drie hoog bij brand in Zutphen

videoDe bewoner van de tussenwoning aan de Laarstraat in Zutphen, waar in de nacht van zondag op maandag een grote brand woedde, heeft een koolmonoxidevergiftiging opgelopen. Daarnaast heeft de man volgens brandweerlieden brandwonden op zijn hand en heeft hij hoogstwaarschijnlijk zijn enkel gebroken na een sprong van drie hoog uit het raam.

De brandwonden zouden zijn ontstaan toen de man op de vlucht probeerde te slaan voor de brand. De Zutphenaar werd in zijn slaap gewekt door de uitslaande brand. De man zou in eerste instantie de woning via de trap hebben willen verlaten. Door het vuur zou de trapleuning volgens een brandweerman ter plekke zo warm zijn geworden dat hij zijn hand verbrandde. Vervolgens keerde de man zich om en sprong vanaf de derde verdieping uit het raam.

Dakterras

,,De bewoner viel daarbij op het dakterras op de tweede verdieping’’, aldus Johan Veldman, officier van dienst namens de brandweer. ,,Hij heeft hoogstwaarschijnlijk ook zijn enkel gebroken en heeft een koolmonoxidevergiftiging opgelopen. Hij ligt nog in het ziekenhuis en is aanspreekbaar.’’

Ilker Tanyeli zag de vluchtpoging van de bewoner voor zijn neus gebeuren. De eigenaar van café Happy, vier panden verder, was nog aan het werk toen rond 0.40 uur de brand uitbrak. Hij schakelde de hulpdiensten in en snelde vervolgens naar de woning om de bewoners te wekken. ,,Ik wist dat er een man, een vrouw en een zoon in de woning woonden. Zo'n half uur heb ik op de deur lopen bonken en geprobeerd om aan te bellen. Pas nadat de brandweer gearriveerd was sprong hij uit het raam.’’ De vrouw en zoon van het gezin waren niet in de woning aanwezig.

Volgens de kroegeigenaar zat de bewoner onder het bloed toen hij naar het ziekenhuis werd afgevoerd. ,,Zijn hand was kapot. Hij moet zich doodgeschrokken hebben toen hij wakker werd. In zijn slaapkledij is hij vervolgens naar beneden gesprongen. Gelukkig heeft iedereen het er levend vanaf gebracht.’’

Verhaal gaat verder onder de foto.

Volledig scherm Brandweerlieden in actie tijdens de brand in Zutphen. © Patrick van Gemert/Zutphens Persbureau

Verwoest

Volgens de brandweer is de tussenwoning volledig uitgebrand. ,,Er staan zo ongeveer nog vier buitenmuren. Daar houdt het wel mee op’’, aldus Veldman, terwijl collega's nog druk aan het nablussen zijn. Een naastgelegen woning is voorlopig eveneens niet bewoonbaar. ,,We hebben sterke twijfels over de bouwkundige staat van de woning.’’ De drie andere appartementen die 's nachts werden ontruimd zijn in de loop van maandag weer vrijgegeven.