Man met vuurwapen opgepakt op station in Delden

Speler Wolfers­veen bewuste­loos geslagen; duel met Be Quick Zutphen gestaakt

19:27 Het duel tussen Wolfersveen en Be Quick Zutphen in 5F is zondag in de 80ste minuut gestaakt bij een 2-0 voorsprong voor de thuisploeg. De reden: een speler is bewusteloos geslagen.