Man met zwarte herdershonden slaat Warnsvelder meerdere malen in gezicht

Deuren zorgappar­te­men­ten Zutphens Hagepoort­plein gaan 'pas in 2020 open’

6:00 De oplevering van 27 woonzorg-appartementen in het voormalige pand van de Rabobank aan het Hagepoortplein in Zutphen heeft vertraging opgelopen. De appartementen - bestemd voor mensen met dementie - zouden nu gereed moeten zijn, maar de deuren gaan volgens Blueprint Group-directeur Matthijs Wolters 'pas in 2020‘ open. Blueprint Group is een landelijke aanbieder van verzorgd wonen, die het pand huurt van de Lenferink Groep, een vastgoedbelegger uit Zwolle.