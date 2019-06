Man rent heen weer over de boog van de spoorbrug in Zutphen

Verwarde man bijt kind in schouder in speeltuin Zutphen

18 juni Een verwarde man heeft gistermiddag een kind gebeten in een natuurspeeltuin in Zutphen. Het jonge slachtoffer speelde met kinderen van een buitenschoolse opvang (bso) langs de rivier De Berkel toen een verwarde man op hem afliep en hem in zijn schouder beet. De bso heeft aangifte gedaan bij de politie. De politie tast in het duister over wie de man is.