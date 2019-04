Man uit Ruurlo (31) die eigen woning in de brand had willen steken moet naar PBC

Bekendste straatmuzi­kant van Zutphen in acute nood

9:54 Muzikant Tibor Kalocsai uit Slowakije is een bekende Zutphenaar. Al dertien jaar bespeelt hij de cimbalom bij de ingang van Albert Heijn op de Polsbroek. Nu is hij ten einde raad, want de huur van zijn kamer wordt opgezegd.