Man na 2,5 uur uit eigen beweging uit boom geklommen op terrein azc in Zutphen

Dit gebeurde rond 9.50 uur midden op het terrein van het asielzoekerscentrum aan de Voorsterallee in Zutphen. Onduidelijk is nog wat de man heeft bewogen. De hulpdiensten waren allemaal paraat, maar de communicatie met de man in de boom verliep vooral via een onderhandelaar en een tweede persoon. Die hebben voortdurend contact gehouden. Er werd met luide stem over en weer gesproken in een buitenlandse taal. Rond 12.30 uur wist dit duo de man naar beneden te praten.