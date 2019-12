Man zwaargewond na ‘steekpartij’ bij appartement in Zutphen: ‘Overal lag bloed’

videoEen man is donderdagavond zwaargewond geraakt bij een mogelijke steekpartij in Zutphen. Het slachtoffer werd hevig bloedend in een appartementencomplex aan de Mozartstraat gevonden.

Hulpdiensten rukten vanavond om 23.00 uur uit na een melding van de steekpartij bij een van de appartementen. Ter plaatse troffen ze een bewoner met ernstige verwondingen aan. Het slachtoffer was niet aanspreekbaar.

De brandweer werd ingeschakeld om de gewonde man - volgens de politie ongeveer 40 à 50 jaar oud - met een hoogwerker vanaf de galerij naar beneden te halen. Hij is daarna met spoed naar het ziekenhuis gebracht.

Volledig scherm Het gebied rondom een flatgebouw aan de Mozartstraat is afgezet voor sporenonderzoek. Op de achtergrond staat een hoogwerker van de brandweer die een gewonde van de flatgalerij moest tillen. © Luciano de Graaf

‘Overal lag bloed’

De omgeving is door politie afgezet zodat er direct groot onderzoek kan worden gedaan naar de omstandigheden van het gewelddadige voorval. Er is nog veel onduidelijkheid. ,,Het incident is gebeurd op de galerij, in de deuropening of in de woning’’, aldus de Officier van Dienst (OvD) van de politie.

Het is nog moeilijk te zeggen of er daadwerkelijk sprake is geweest van een steekpartij, zoals de melding doet vermoeden. ,,Door de ernstige verwondingen kunnen we dat nog niet zien’’, stelt de OvD. ,,Overal lag bloed.’’ De officier spreekt van een ‘zeer zwaar geweldsincident’.

Speurhonden in de wijk