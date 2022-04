Mannen uit Zutphen en Eefde slaan op de vlucht na zware mishandeling, maar worden in Zwolle gepakt

Onderhande­lin­gen voor nieuwe coalitie in Voorst beginnen: ‘Misschien eerst maar relatiethe­ra­pie?’

Tweeënhalve week na de verkiezingen beginnen de onderhandelingen tussen de zeven partijen in de gemeente Voorst. Lidy Klein Holkenborg is door de grootste partij, Gemeente Belangen, naar voren geschoven als informateur. ,,Het is zeker anders dan anders.’’

