Manon (36) uit Zutphen koos voor de dood en liet haar vriendinnen een opdracht na: ‘Vertel mijn verhaal’

De nieuwjaars­nacht in Oost-Nederland: dit gebeurde er terwijl jij lag te slapen

Verschillende auto's werden door vlammen verwoest, in Doornspijk brandde een boerderij af en in Ermelo werd een schuur met dieren getroffen. De nieuwjaarsnacht in Oost-Nederland was er één met de nodige branden. En met veel vuurwerk, ook in Apeldoorn. Wij zetten de belangrijkste gebeurtenissen voor je op een rijtje.

