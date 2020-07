Maria (74) uit Zutphen verloor haar hele gezin: 'Ik was totaal overweldigd door verdriet’

Botsende besturen: komt jeugd- en vrouwen­voet­bal in Brummen in het ge­drang?

7:30 Privé kunnen Paul Busser en Emile Jager prima samen door één deur, maar in hun functies als voorzitters staan ze lijnrecht tegenover elkaar. Hun clubs, Sportclub Brummen en vv Oeken, werken sinds 2015 samen als SJO Oeken-Brummen om jeugd- en vrouwenvoetbal in Brummen mogelijk te maken. Maar Sportclub Brummen heeft vv Oeken nu een ultimatum gesteld: we gaan fuseren of we gaan na het seizoen 2020/2021 uit elkaar.