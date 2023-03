Marike ruimt al jaren fastfood-afval in haar wijk in Zutphen: ‘McDonald's doet te weinig’

Minister Kuipers heeft meer tijd nodig voor kamervra­gen over ziekenhuis Zutphen

De onrust over het uitkleden van het ziekenhuis in Zutphen zijn ook in de Tweede Kamer doorgedrongen. Zowel de PvdA, SP als het CDA vroegen minister Ernst Kuipers al om opheldering over de plannen van Gelre ziekenhuizen. Maar de minister kan die zorgen nog niet wegnemen. Hij heeft meer tijd nodig voor beantwoording van de kamervragen.