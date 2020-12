Marjon (46) uit Zutphen werd acht jaar lang door haar ex mishandeld: ‘Het begint al ver voor die eerste klap’

Een donker hoekje in de kamer. Midden in de nacht, in eigen huis. Het is zestien jaar geleden, maar Marjon herinnert zich het moment nog goed. ,,Ik zat met een mes in het donker en dacht ‘ze zijn allemaal beter af zonder mij’. Op dat moment hoorde ik de stemmen van twee vriendinnen. Zij waren mijn redding. Dat moment was voor mij de omslag.’’